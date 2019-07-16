В небе над Римом заметили странный неопознанный летающий объект

Горожане запечатлели над Римом НЛО в виде белого светящегося шара, летящего по небу.

Итальянская семья смотрела в окно своего дома, когда на горизонте неожиданно появился яркий объект. НЛО некоторое время перемещался по небу, а потом бесследно исчез.

Автор видео остался в замешательстве из-за данного инцидента.

«Вот оно, оно движется вверх. Что это за штука? Оно ушло…», – прокомментировал кадры итальянец

Уфологи в свою очередь заметили, что за последнее время в Италии усилилась активность неопознанных летательных аппаратов.

Популярный канал YouTube UFOMania отметил, что светящаяся сфера была обнаружена и зафиксирована с помощью мобильного устройства семьей, проживающей в районе Виллы Киджи в Риме.