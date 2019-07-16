Россия остановила поставку газа по "Северному потоку"

Компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что поставка газа в Германию по газопроводу "Северный поток" остановлена. Согласно информации, размещенной на официальном сайте компании, остановка работы газопровода является плановой и связана с проведением технических работ в рамках ежегодного техобслуживания всех систем газопровода. Окончания плановых работ и возобновление поставок газа намечено на 30 июля, пишет РБК.