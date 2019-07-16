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Суд отложил решение по делу о скифском золоте

16.07.2019 14:55
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Суд отложил решение по делу о скифском золоте

Как сообщили в пресс-службе апелляционного суд Амстердама, решение по делу о принадлежности скифского золота отложено. Согласно предоставленной информации, суд отклонил заявление украинской стороны о том, что данное дело необходимо рассматривать с точки зрения голландских законов и Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, так как данные законы не применимы к сложившейся ситуации.

По заявлению суда, в данном случае речь идет о том, у кого больше прав на владение коллекцией. При этом, для вынесения решения по делу суду потребовалось больше информации, которая была запрошена у сторон. А до момента вынесения решения по делу, суд постановил оставить спорные культурные ценности в Музеи Алларда Пирсона.

Также, в сообщении пресс-службы отмечается, что стороны рассматриваемого дела должны предоставить дополнительную информацию, запрошенную судом, в течение двух месяцев. Окончательное решение по делу о скифском золоте можно будет ожидать через шесть-девять месяцев, пишет ТАСС.

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