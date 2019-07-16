Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг выборов в Мосгордуму. По его словам, Кремль следит за ходом предвыборной кампании, но вмешиваться в процесс не намерен. Песков подчеркнул, что все решения относительно выборов принимают в избиркоме и у администрации президента нет полномочий влиять на принятие решений.

Вместе с тем пресс-секретарь президента сделал заявление относительно снятия с выборов некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Так, Песков рекомендовал обратиться в суд в том случае, если у кого-либо из отстраненных от выборов кандидатов есть претензии и избиркому, пишет ТАСС.