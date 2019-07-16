Правительство рассматривает новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство РФ рассматривает новый способ расчета оплаты вывоза мусора для жителей России, который представил на рассмотрение исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин. Согласно его инициативе, плату необходимо взимать за число баков, которые будут установлены на специально предназначенной для контейнеров площадке, пишет ТАСС.