Китай не собирается обсуждать с США свое участие в переговорах по ядерному оружию

Китай не планирует обсуждать инициативу трехстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией. Как передает РИА Новости, об этом заявил представитель китайского МИДа Гэн Шуан.

Напомним, что ранее СМИ, ссылаясь на чиновников США, сообщали о планах Вашингтона обсудить данную тему с Москвой во время встречи, которая должна состояться в Женеве. Однако китайский дипломат во время брифинга заявил, что в данный момент у Пекина нет никаких оснований или даже условий для обсуждения в подобных переговорах.