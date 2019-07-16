В России создана система управления стрелковым оружием «Сервал»

Россия продолжает представлять общественность новейшие виды вооружения. В этот раз российские специалисты создали малогабаритную систему управления стрелковым оружием «Сервал». Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал один из руководителей концерна «Моринформсистема-Агат» Виктор Комардин. Сообщается, что разработали ее сотрудники компании «Изумруд», которая является «дочкой» концерна. Презентация системы состоялась в рамках морского салона в Санкт-Петербурге.

Цель «Сервала» - ликвидация небольших целей. Как минимум, речь идет о беспилотных летательных аппаратах. Также, как сообщил представитель компании, данная система имеет возможность устанавливаться на автомобиль УАЗ или на катер.