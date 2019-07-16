Россия и Китай соединятся канатной дорогой

Стало известно о старте по реализации проекта по строительству канатной дороги, соединяющей две страны: Россию и Китай. Как информирует ТАСС, это будет дорога через российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Длина «канатки», которая будет проходить над Амуром, будет составлять 973 метра. Пропускная способность – около 447 человек в час. Завершить строительство планируется до 2020 года. Стоимость проекта – 3,5 миллиарда рублей.