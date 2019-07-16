США планируют предложить России «новый договор» по ядерному оружию

Представители США проинформировали, что в Женеве планируют провести встречу с представителями России. Как передает Газета.ру со ссылкой на Reuters, речь может пойти о договоре по ядерному оружию между тремя странами: США, Россией и Китаем.

Также, по словам собеседников СМИ, в Вашингтоне, где не собираются менять свое отношение в деле об ДРСМД, убеждены, что прогресса в обсуждении по этому вопросу не будет. Обсуждать возобновление договора СНВ-3 от 2011 года Штаты также не собираются.