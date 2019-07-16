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ВСУ случайно уничтожили своих бойцов в Донбассе

16.07.2019 07:54
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ВСУ случайно уничтожили своих бойцов в Донбассе

Во время использования нового вида вооружения в Донбассе ВСУ случайно уничтожили позиции своих коллег. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от представителя ДНР Даниила Безсонова. Он рассказал, что силовики Украины из 35-й бригады ВСУ два раза за неделю применяли установки разминирования «УР-77», прицеливаясь на жилые районы Докучаевска. Как ни парадоксально звучит, но без жертв среди мирных людей удалось обойтись именно благодаря непрофессиональным действиям со стороны военнослужащих Украины. ВСУ допустили «серьезные ошибки» при использовании снаряда.

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