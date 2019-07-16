Турция будет продолжать добывать углеводороды в Средиземном море

Турция намерена и дальше продолжать работать по добыче углеводородов в Средиземном море – даже несмотря на решение ЕС приостановить диалог на высоком уровне. Как информирует РИА Новости со ссылкой на Anadolu, соответствующая информация поступила от МИД республики. В сообщении подчеркивается, что Анкара полна решимости не останавливаться в этой работе. Более того, она планирует активизироваться в данном направлении.