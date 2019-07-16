Обнаружены "уязвимости" российских С-400

В американском центре частной разведки Stratfor рассказали о том, что им удалось обнаружить "уязвимости" российских ЗРК С-400. Так, согласно исследованию, проведенному специалистами ведомства, эффективности работы С-400 может помешать массированная атака в том случае, если деятельность российских систем не поддерживается другими средствами ПВО.

Также специалисты отметили, что сложные географические условия, например, гористый ландшафт, могут помешать работе С-400, снизив радиолокационные возможности комплексов.

При этом эксперты Stratfor признали российские системы С-400 наиболее эффективными среди существующих на сегодняшний день систем ПВО, пишет РИА Новости.