Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 ИЮЛ, 08:42 МСК
USD (ЦБ)    62,8280
EUR (ЦБ)    70,8574

16 ИЮЛ, 08:42 МСК
USD (ЦБ)    62,8280
EUR (ЦБ)    70,8574

Обнаружены "уязвимости" российских С-400

16.07.2019 06:49
Комментарии
Обнаружены "уязвимости" российских С-400

В американском центре частной разведки Stratfor рассказали о том, что им удалось обнаружить "уязвимости" российских ЗРК С-400. Так, согласно исследованию, проведенному специалистами ведомства, эффективности работы С-400 может помешать массированная атака в том случае, если деятельность российских систем не поддерживается другими средствами ПВО.

Также специалисты отметили, что сложные географические условия, например, гористый ландшафт, могут помешать работе С-400, снизив радиолокационные возможности комплексов.

При этом эксперты Stratfor признали российские системы С-400 наиболее эффективными среди существующих на сегодняшний день систем ПВО, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
ЕС вводит санкции против Турции
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Спасибо санкциям за это»? Китайская Huawei ищет высокотехнологичных партнеров в России

«Спасибо санкциям за это»? Китайская Huawei ищет высокотехнологичных партнеров в России
Политика

Полмиллиарда в Крым. Бизнесмены Ближнего Востока готовы вложиться в крымскую инфраструктуру

Полмиллиарда в Крым. Бизнесмены Ближнего Востока готовы вложиться в крымскую инфраструктуру
Экономика

Касса-банкомат. В России расширяют эксперимент по снятию наличных в магазинах

Касса-банкомат. В России расширяют эксперимент по снятию наличных в магазинах
Экономика

НАТО призывает Россию спасти ДРСМД, Россия создала «воздушный мост» в Турцию и цифровой «Элемент» и другие новости

НАТО призывает Россию спасти ДРСМД, Россия создала «воздушный мост» в Турцию и цифровой «Элемент» и другие новости
События и факты

Газ для Китая. Как CNPC вкладывается в строительство газохранилищ в ожидании «Силы Сибири»?

Газ для Китая. Как CNPC вкладывается в строительство газохранилищ в ожидании «Силы Сибири»?
Экономика

Дмитрий Савельев рассказал о тенденциях российско-азербайджанского партнерства и итогах ИННОПРОМ-2019

Дмитрий Савельев рассказал о тенденциях российско-азербайджанского партнерства и итогах ИННОПРОМ-2019
Интервью и комментарии

Узнай, страна

Заголовок: Лучшие практики ОРВ: обзор деятельности системы ТПП России за I полугодие 2019

Заголовок: Лучшие практики ОРВ: обзор деятельности системы ТПП России за I полугодие 2019

В Оренбургской области впервые введен в работу новый центр питания энергосистемы с телеуправлением

В Оренбургской области впервые введен в работу новый центр питания энергосистемы с телеуправлением

«Семиреченская база снабжения» продемонстрирует возможности техники Ростсельмаш

«Семиреченская база снабжения» продемонстрирует возможности техники Ростсельмаш

В Липецке запустили высокоэкологичный комплекс переработки продуктов коксохимического производства

В Липецке запустили высокоэкологичный комплекс переработки продуктов коксохимического производства

Новости дня

07:54 ВСУ случайно уничтожили своих бойцов в Донбассе ВСУ случайно уничтожили своих бойцов в Донбассе
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу Южных Курил
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу Южных Курил
07:18 Турция будет продолжать добывать углеводороды в Средиземном море Турция будет продолжать добывать углеводороды в Средиземном море
07:07 Засекреченная аномалия могла уничтожить астронавтов НАСА, побывавших на Луне Засекреченная аномалия могла уничтожить астронавтов НАСА, побывавших на Луне
06:41 ЕС вводит санкции против Турции ЕС вводит санкции против Турции
06:10 Захарова ответила на угрозы Украины уничтожить Крымский мост Захарова ответила на угрозы Украины уничтожить Крымский мост
15 ИЮЛ, 23:59 У берегов Великобритании обнаружили медузу размером с человека У берегов Великобритании обнаружили медузу размером с человека Видео
В Германии рассказали о "триумфе" Путина
В Германии рассказали о "триумфе" Путина
15 ИЮЛ, 23:29 Палеонтологи обнаружили новый вид динозавров с необычным клювом Палеонтологи обнаружили новый вид динозавров с необычным клювом

Узнай, страна!

02:07 Заголовок: Лучшие практики ОРВ: обзор деятельности системы ТПП России за I полугодие 2019 Заголовок: Лучшие практики ОРВ: обзор деятельности системы ТПП России за I полугодие 2019
Раздавить или раздать? Чиновники решают как использовать завезенные в Россию «санкционные» продукты
Раздавить или раздать? Чиновники решают как использовать завезенные в Россию «санкционные» продукты
15 ИЮЛ, 16:52 В Оренбургской области впервые введен в работу новый центр питания энергосистемы с телеуправлением В Оренбургской области впервые введен в работу новый центр питания энергосистемы с телеуправлением
15 ИЮЛ, 14:43 «Семиреченская база снабжения» продемонстрирует возможности техники Ростсельмаш «Семиреченская база снабжения» продемонстрирует возможности техники Ростсельмаш
15 ИЮЛ, 11:48 На территории опережающего развития «Котовск» будет реализован крупный инвестиционный проект На территории опережающего развития «Котовск» будет реализован крупный инвестиционный проект
12 ИЮЛ, 12:25 В Астраханской области создают судостроительный кластер на базе АСПО, «Лотоса» и «Красных Баррикад» В Астраханской области создают судостроительный кластер на базе АСПО, «Лотоса» и «Красных Баррикад»
11 ИЮЛ, 12:11 Вологодская ТПП 3 и 4 октября приглашает на Международную конференцию и бизнес-встречу в Венгрии Вологодская ТПП 3 и 4 октября приглашает на Международную конференцию и бизнес-встречу в Венгрии
Особенности российского трудоголизма. Почему Россия лидирует в Европе по нестандартным рабочим графикам?
Особенности российского трудоголизма. Почему Россия лидирует в Европе по нестандартным рабочим графикам?
05 ИЮЛ, 17:21 В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей
01 ИЮЛ, 10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter