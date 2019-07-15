У берегов Великобритании обнаружили медузу размером с человека

У берегов графства Корнуолл (Великобритания) при погружении в прибрежные воды дайверам удалось запечатлеть огромных размеров медузу.

Аквалангисты столкнулись с бочковой медузой, превышавшей рост человека.

Английский морской энтузиаст Руперт Кирквуд написал в своем блоге: «На побережье юго-западной Англии больше бочковых медуз, чем я когда-либо видел за последние 15 с лишним лет. Намного больше».

Похоже, их появление в прибрежных водах совпало с цветением планктона, которое в свою очередь было вызвано солнечной погодой. Такие условия для медуз – настоящий пир, пишет mirror.co.uk.

Бочковые медузы - самый крупный вид медуз, обитающий в британских водах, с диаметром до 90 сантиметров и весом до 35 килограммов.

Эти морские существа являются глубоководными жителями, но с наступлением тепла они подбираются ближе к берегу. Данный вид медуз не опасен для человека, но может испугать.