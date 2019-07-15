Палеонтологи обнаружили новый вид динозавров с необычным клювом

В США учёные открыли новый вид динозавра, обитавшего около 80 млн лет назад. Необычный ископаемый череп и частичный скелет животного был найден еще в 1980-е гг в Национальном парке Биг-Бенд (штат Техас), но до недавнего времени данный образец не подвергался детальному анализу.

Новый вид динозавра получил название Aquilarhinus palimentus. Главным образом это связано со строением носа и челюстей животного. Название Aquilarhinus сочетает в себе латинское слово «aquila» – орел и греческое слово «rhinos» – нос. Видовое название «palimentus» происходит от латинских слов «лопатка» и «подбородок».

Эксперты отмечают, что на носу у этого динозавра был твёрдый гребень, который напоминал клюв орла, а W-образная форма нижней челюсти напоминала широкую лопатку. Исследователи считают, что Aquilarhinus, вероятно, использовал свои особые челюсти, чтобы «черпать» растения из рыхлой болотистой почвы.

«Все известные динозавры в этой группе (также называемые гадрозавридами или гадрозаврами) относились к семейству так называемых «утконосых» динозавров и имели челюсти, которые в конце расширялись в форме совка, отсюда и прозвище «утконосые динозавры», – сообщил ведущий автор исследования Альберт Прието-Маркес из каталонского Института палеонтологии имени Микеля Крусафона (Instituto de Paleontología Dr. Miquel Crusafont)

Тем не менее, не совсем ясно, для чего предназначался выпуклый носовой гребень динозавра. Возможно, он использовался в качестве демонстрации, чтобы помочь динозаврам распознавать представителей своего вида и бороться за собратьев, отмечают ученые.

По словам Прието-Маркеса, эти динозавры были распространены по всей Европе, Азии, Северной и Южной Америке и Антарктиде во второй половине мелового периода (145,5 – 65 миллионов лет назад), появление этого примитивного образца поддерживает все более популярную гипотезу о том, что группа hadrosaurids зародилась в юго-восточной части Соединенных Штатов.

Статья с результатами исследования представлена на страницах издания Journal of Systematic Palaeontology, пишет livescience.com.