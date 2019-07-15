Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

На сайте кабинета министров Российской Федерации говорится о том, что Украина продлила до 2020 года запрет на ввоз из Российской Федерации в Украину какой-либо продукции. Постановление действительно с пятого июля этого года.

Напомним, в апреле 2019 года Украина увеличила список запрещенной к ввозу из России продукции. Россия в свою очередь запретила импортировать из Украины некоторые детали легкого машиностроения, трубы, одежду, обувь и бумажные изделия, сообщает РИА Новости.