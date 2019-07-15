Телекомпания Mitteldeutscher со ссылкой на правительство ФРГ по запросу партии "Левых" в бундестаге сообщила о том, что объем экспорта из Германии в Российскую Федерацию увеличился, несмотря на существующие ограничения ЕС.

Со слов источника, в 2018 году компании Германии продали России продукции на 26 миллиардов евро, что на 130 миллионов евро больше, чем в предыдущем году. Заметим, что объемы экспорта значительно увеличились, благодаря улучшенным условиям жизни в Российской Федерации.

Напомним, что санкции были введены из-за революции на Украине и присоединении Крыма к Российской Федерации. Европейский союз посчитал, что Россия вмешалась в дела Украины и отобрала Крым, в связи с чем были введены санкции. Россия в свою очередь, не раз сообщала о том, что не является одной из сторон конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.