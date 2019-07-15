Дело против экс-руководства Антипинского НПЗ возбудили по заявлению Сбербанка

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка России, уголовное дело в отношении бывших руководителей Антипинского НПЗ было заведено по заявлению, поданному банком.

Согласно представленной информации, бывший основной акционер Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров и экс-гендиректор завода Геннадий Лисовиченко совершили мошеннические действия при получении кредитов в Сбербанке, скрыв наличие обязательств перед третьими лицами.

Также, бывшие руководители были причастны к остановке завода, что привело к напряженной социальной ситуации в регионе и причинению материального ущерба предприятию.

Кроме того, Мазуров и Лисовиченко обвиняются в выводе за рубеж крупных денежных средств, которые были получены путем заключения договоров с аффилированными лицами на условиях не соответствующих рыночным.

Напомним, что Дмитрий Мазуров был задержан правоохранительными органами в аэропорту Шереметьево в прошедшие выходные. Арест произведен по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, в результате чего Мазурову грозит лишение свободы сроком до десяти лет, пишет РБК.