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Россияне смогут снимать наличные в магазинах

15.07.2019 06:20
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Россияне смогут снимать наличные в магазинах

Заместитель главы Ассоциации банков России Алексей Войлуков рассказал о ходе эксперимента по получению наличных денежных средств в кассах магазинов при совершении покупки. По его словам, в связи с успешным проведением тестового режима, принято решение распространить предоставление данной услуги на магазины по всей стране.

Сообщается, что в текущем году эксперимент по получению наличных через кассы будет проходить в супермаркетах "Пятерочка". Тем не менее Войлуков выразил беспокойство тем фактом, что необходимость совершить покупку для получения наличных денежных средств через кассу магазина, может быть расценена как нарушение прав потребителей, пишет газета Известия.

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