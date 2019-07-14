Названы регионы с максимальным числом взысканий кредитных долгов

Федеральная служба судебных приставов на официальном сайте опубликовала сообщение о регионах с наибольшим количеством взысканий кредитных задолженностей. Со слов источника, лидером по количеству долгов получаемых приставами с жителей России является Приволжский округ Российской Федерации. Сумма долга его жителей составляет 20% от всех кредитных задолженностей в России, в пределах 235 миллиардов рублей. Второе место занимает Сибирь, где общий долг достигает 169 миллиардов рублей. На третьей строке расположилось Центральная Россия, если не брать в счет Москву и Московскую область, задолженность составляет 174 миллиарда рублей. Далее идет Дальний восток, чья задолженность в районе 82 миллиардов рублей и завершает список Северный Кавказ, который должен выплатить 65 миллиардов рублей, сообщает Полит.ру