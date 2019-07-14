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Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество прежних владельцев

14.07.2019 21:42
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Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество прежних владельцев

Из опубликованного определения арбитражного суда города Москвы следует, что российский банк «ФК Открытие» направил в московский арбитражный суд прошение том, чтобы изъять собственность и арестовать имеющиеся банковские счета и наличные деньги прежних топ-менеджеров организации и бывшего основателя акционерного общества «Открытие холдинг» по делу о взимании более двухсот тридцати миллиардов рублей.

2 июля в арбитражный суд было направлено заявление и претензия, в которых ответчиками представлялись: бывший председатель банка Евгений Данкевич, экс-президент компании Рубен Аганбегян, основатель «ФК Открытие" Вадим Беляев и бывшие председатели совета директоров Елена Будник и Геннадий Жужлев "Открытие холдинг».

Суд рассмотрит заявление организации во время судебного заседания, которое пройдет 19 июля. Известно, что первое слушание по данному делу пройдет 9 августа этого года, сообщает Россия РТ

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