Полиция задержала Яшина и Соболь на акции у Мосгоризбиркома

Российской телеканал «Дождь» на официальном сайте опубликовал сообщение о том, что у здания Московского городского избирательного комитета (Мосгоризбирком) полиция начала задержание участников мероприятия «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму». Известно, что правоохранительные органы на данный момент задержали двух кандидатов в депутаты Московской городской думы Илью Яшина и Юлию Галямину, а также адвоката Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Все трое задержаны и сидят в автозаке, в котором находится еще двадцать два человека, в том числе корреспондент телеканала «Дождь». Задержания начались после того, как участники акции начали устанавливать палатки во двое Мосгоризбиркома для того, чтобы переночевать там, сообщает Ведомости.