Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Грузинский новостной портал «Грузия онлайн» сообщает о том, что глава администрации Тбилиси Каха Каладзе заявил о предоставлении президентом Российской Федерации Владимиром Путиным лживых сведений в одном из своих последних заявлений. Мэр столицы Грузии считает, что глава российского государства сказал неправду сообщив о том, что в 1919-1920 годах Грузия начала геноцид в Осетии. Сам же Каладзе заявляет, что при распаде Российской империи во время Первой Мировой Войны Грузия пыталась оккупировать Абхазию, в связи с чем появилось Независимое грузинское государство и с помощью войск Германии в 1918 году, Грузия в итоге поглотила Абхазию. По мнению Кахи Каладзе Владимир Путин лжет и отметил, что власти Грузии должны предпринять определенные меры, сообщает Газета.ру