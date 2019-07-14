Россия отказалась обсуждать с Японией передачу Южных Курил

14 июня 2019 года Новостное агентство Японии Kyodo опубликовало информацию о том, что в ходе рассмотрения вопроса о заключении мирного договора Российская Федерация в очередной раз отказалась вести диалог с Японией о передаче двух из четырех Курильских островов. Со слов источника, первой причиной прекращения переговоров стала настороженность Российской Федерации по поводу отношений между Соединенными Штатами Америки и Японией, второй причиной является осуждение российскими гражданами затеи властей о передачи Южных Курил Японии. Напомним, что Япония и Россия на сегодняшний день не подписали мирный договор по завершению Второй Мировой Войны (1939-1945г.) в связи с нерешенным вопросом о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, которые после окончания войны включили в состав СССР, но Япония их считает своей территорией, сообщает Известия.