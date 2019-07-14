Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в Москве

На официальном сайте Министерства Внутренних Дел (МВД) опубликована информация о том, что в несогласованной властями Российской Федерации общественной акции в центре Москвы участвует примерно одна тысяча человек. Суть мероприятия пока неизвестна. Сотрудники Российской гвардии и работнички полиции на данный момент обеспечивают охрану порядка граждан, сообщает Россия РТ.