Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ИЮЛ, 12:28 МСК
USD (ЦБ)    63,0204
EUR (ЦБ)    71,0114

14 ИЮЛ, 12:28 МСК
USD (ЦБ)    63,0204
EUR (ЦБ)    71,0114

В Германии рассказали о "триумфе" Путина

14.07.2019 10:26
Комментарии
В Германии рассказали о "триумфе" Путина

Профессор Кельнского университета, политолог Томас Егер в статье для журнала Focus Online рассказал о "триумфе" и "большой победе" российского президента Владимира Путина. Так немецкий политолог назвал поставку в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400.

По его словам, поставки С-400 в Турцию могут привести к проблемам с НАТО, так как члены Альянса выражают опасения возможностью российской стороны получить информацию об истребителях F-35, во время использования поставленных Турции комплексов. После чего Россия может выработать стратегию по защите от данного вида истребителей. По мнению Егера, сложившаяся ситуация может привести к выходу Турции из НАТО, что станет большой стратегической потерей для Альянса.

Также, Егер отметил непременное обострение конфликта между Турцией и США. Так как американский лидер Дональд Трамп будет вынужден ввести санкционные ограничения в отношении Турции из-за покупки С-400, о чем представители США не раз публично заявляли. Это будет способствовать ухудшению двусторонних отношений между странами и усилению напряженности в регионе, пишет РБК.

Комментировать (без регистрации)
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Газ для Китая. Как CNPC вкладывается в строительство газохранилищ в ожидании «Силы Сибири»?

Газ для Китая. Как CNPC вкладывается в строительство газохранилищ в ожидании «Силы Сибири»?
Экономика

Раздавить или раздать? Чиновники решают как использовать завезенные в Россию «санкционные» продукты

Раздавить или раздать? Чиновники решают как использовать завезенные в Россию «санкционные» продукты
Общество

Дмитрий Савельев рассказал о тенденциях российско-азербайджанского партнерства и итогах ИННОПРОМ-2019

Дмитрий Савельев рассказал о тенденциях российско-азербайджанского партнерства и итогах ИННОПРОМ-2019
Интервью и комментарии

Дмитрий Савельев: "Безопасность страны обеспечит ускоренное производство российской электроники"

Дмитрий Савельев:
Интервью и комментарии 2

Фокус на риски. Предприниматели назвали самые основные проблемы для ведения бизнеса в России

Фокус на риски. Предприниматели назвали самые основные проблемы для ведения бизнеса в России
Исследования

Белоруссия повышает цену «Дружбы», Крым стал самым популярным российским курортом и другие новости

Белоруссия повышает цену «Дружбы», Крым стал самым популярным российским курортом и другие новости
События и факты

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России создавали медицинские, научные и промышленные кластеры?

ТОП-10 достижений недели: как в России создавали медицинские, научные и промышленные кластеры?

В Мордовии наладили выпуск медицинского стекла для нужд фармацевтической отрасли

В Мордовии наладили выпуск медицинского стекла для нужд фармацевтической отрасли

В Челябинской области высадили более 15 миллионов саженцев хвойных пород

В Челябинской области высадили более 15 миллионов саженцев хвойных пород

В Нижегородской области создали первую в России роботизированную инвалидную коляску

В Нижегородской области создали первую в России роботизированную инвалидную коляску

Новости дня

11:17 Россияне тратят на еду половину доходов Россияне тратят на еду половину доходов
Роструд назвал допустимый возраст начала работы
Роструд назвал допустимый возраст начала работы
11:02 Эксперты назвали наиболее частые жалобы российских туристов Эксперты назвали наиболее частые жалобы российских туристов
10:40 В Раде рассказали о последствиях блокады Крыма В Раде рассказали о последствиях блокады Крыма
10:02 Утвержден календарь выходных дней на 2020 год Утвержден календарь выходных дней на 2020 год
13 ИЮЛ, 14:33 Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
13 ИЮЛ, 13:50 Государство поможет семьям с низким доходом Государство поможет семьям с низким доходом
Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий
Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий
13 ИЮЛ, 13:36 Экс-глава СБУ оценил масштаб российских военных учений в Крыму Экс-глава СБУ оценил масштаб российских военных учений в Крыму

Узнай, страна!

12 ИЮЛ, 16:46 ТОП-10 достижений недели: как в России создавали медицинские, научные и промышленные кластеры? ТОП-10 достижений недели: как в России создавали медицинские, научные и промышленные кластеры?
Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне
Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне
12 ИЮЛ, 12:25 В Астраханской области создают судостроительный кластер на базе АСПО, «Лотоса» и «Красных Баррикад» В Астраханской области создают судостроительный кластер на базе АСПО, «Лотоса» и «Красных Баррикад»
11 ИЮЛ, 16:42 Тамбовскую область посетили торговые представители России в семи государствах Тамбовскую область посетили торговые представители России в семи государствах
11 ИЮЛ, 12:11 Вологодская ТПП 3 и 4 октября приглашает на Международную конференцию и бизнес-встречу в Венгрии Вологодская ТПП 3 и 4 октября приглашает на Международную конференцию и бизнес-встречу в Венгрии
09 ИЮЛ, 17:43 Леонид Попович: «акцизы выше, цены ниже» Леонид Попович: «акцизы выше, цены ниже»
05 ИЮЛ, 17:21 В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей
Погасят керосином. На какие меры пойдут власти ради сдерживания цен на авиабилеты в России?
Погасят керосином. На какие меры пойдут власти ради сдерживания цен на авиабилеты в России?
01 ИЮЛ, 10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter