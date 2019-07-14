В Германии рассказали о "триумфе" Путина

Профессор Кельнского университета, политолог Томас Егер в статье для журнала Focus Online рассказал о "триумфе" и "большой победе" российского президента Владимира Путина. Так немецкий политолог назвал поставку в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400.

По его словам, поставки С-400 в Турцию могут привести к проблемам с НАТО, так как члены Альянса выражают опасения возможностью российской стороны получить информацию об истребителях F-35, во время использования поставленных Турции комплексов. После чего Россия может выработать стратегию по защите от данного вида истребителей. По мнению Егера, сложившаяся ситуация может привести к выходу Турции из НАТО, что станет большой стратегической потерей для Альянса.

Также, Егер отметил непременное обострение конфликта между Турцией и США. Так как американский лидер Дональд Трамп будет вынужден ввести санкционные ограничения в отношении Турции из-за покупки С-400, о чем представители США не раз публично заявляли. Это будет способствовать ухудшению двусторонних отношений между странами и усилению напряженности в регионе, пишет РБК.