Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал разговор по телефону, который произошел между ним и российским главой Владимиром Путиным, словами, что корона не упадет с головы.

По мнению Зеленского, нет ничего плохого в переговорах с Путиным. Помимо этого он добавил, что страны к обмену заключенными готовы.

Ранее сообщалось, что переговоры двух лидеров в телефонном режиме состоялись 11 июля.

Российская сторона заявила, что президенты обсуждали урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, возвращение заключенных, которые были задержаны обеими странами. Помимо этого Путин и Зеленский пообщались относительно дальнейшего развития контактов в «нормандском формате».

На Украине разговор двух лидеров определили как шаг к восстановлению «нормандского формата», передает «Lenta.ru».