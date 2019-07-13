Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

В департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства Российской Федерации разместили сообщение о том, что Министерство Обороны России опубликовало на официальном сайте мультимедийный проект, в котором показываются рассекреченные материалы к семидесяти пяти летию освобождения столицы Литвы от немецко-фашистских захватчиков.

Из материалов размещены: записи боевых действий, распоряжение верховного главнокомандующего №111 от 13 июля 1944 года, военные акты, грамоты, публикации из журналов об ужасных «новых порядках» фашистов и фотоснимки с бегством немцев, а также информация о приятных встречах литовцев и красноармейцев. Известно, что Министерство обороны РФ на регулярной основе публикует рассекреченные материалы на официальной странице в мультимедийном формате с важными подробностями о Второй Мировой Войне, сообщает РИА Новости.