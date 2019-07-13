Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 ИЮЛ, 13:22 МСК
USD (ЦБ)    63,0204
EUR (ЦБ)    71,0114

13 ИЮЛ, 13:22 МСК
USD (ЦБ)    63,0204
EUR (ЦБ)    71,0114

В Турцию прибыл самолёт с новой партией деталей для С-400

13.07.2019 12:51
Комментарии
В Турцию прибыл самолёт с новой партией деталей для С-400

Министерство обороны Турции опубликовало информацию о том, что тринадцатого июля в Турцию на авиабазу Мюртед были доставлены недостающие элементы для российского Зенитного Ракетного Комплекса (ЗРК) С-400.

Отметим, что четвертый российский военный летательный аппарат прибыл в аэропорт в турецкий город Анкара, куда ранее были отправлены первые детали ракет С-400.

На основании этого, состав американских сенаторов настоятельно рекомендовал Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу ввести ограничения в отношении Турции в связи c поставками из России ЗРК С-400, сообщает Россия РТ.

Комментировать (без регистрации)
Малахова назвали врагом Украины
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Газ для Китая. Как CNPC вкладывается в строительство газохранилищ в ожидании «Силы Сибири»?

Газ для Китая. Как CNPC вкладывается в строительство газохранилищ в ожидании «Силы Сибири»?
Экономика

Раздавить или раздать? Чиновники решают как использовать завезенные в Россию «санкционные» продукты

Раздавить или раздать? Чиновники решают как использовать завезенные в Россию «санкционные» продукты
Общество

Дмитрий Савельев рассказал о тенденциях российско-азербайджанского партнерства и итогах ИННОПРОМ-2019

Дмитрий Савельев рассказал о тенденциях российско-азербайджанского партнерства и итогах ИННОПРОМ-2019
Интервью и комментарии

Дмитрий Савельев: "Безопасность страны обеспечит ускоренное производство российской электроники"

Дмитрий Савельев:
Интервью и комментарии 1

Фокус на риски. Предприниматели назвали самые основные проблемы для ведения бизнеса в России

Фокус на риски. Предприниматели назвали самые основные проблемы для ведения бизнеса в России
Исследования

Белоруссия повышает цену «Дружбы», Крым стал самым популярным российским курортом и другие новости

Белоруссия повышает цену «Дружбы», Крым стал самым популярным российским курортом и другие новости
События и факты

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России создавали медицинские, научные и промышленные кластеры?

ТОП-10 достижений недели: как в России создавали медицинские, научные и промышленные кластеры?

В Мордовии наладили выпуск медицинского стекла для нужд фармацевтической отрасли

В Мордовии наладили выпуск медицинского стекла для нужд фармацевтической отрасли

В Челябинской области высадили более 15 миллионов саженцев хвойных пород

В Челябинской области высадили более 15 миллионов саженцев хвойных пород

В Нижегородской области создали первую в России роботизированную инвалидную коляску

В Нижегородской области создали первую в России роботизированную инвалидную коляску

Новости дня

13:20 Определена норма здорового сна Определена норма здорового сна
Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий
Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий
13:20 Определена норма здорового сна Определена норма здорового сна
13:20 Определена норма здорового сна Определена норма здорового сна
13:20 Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд из-за утечки информации Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд из-за утечки информации
13:07 Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
12:39 Малахова назвали врагом Украины Малахова назвали врагом Украины
Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне
Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне
12 ИЮЛ, 22:24 Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти

Узнай, страна!

12 ИЮЛ, 16:46 ТОП-10 достижений недели: как в России создавали медицинские, научные и промышленные кластеры? ТОП-10 достижений недели: как в России создавали медицинские, научные и промышленные кластеры?
Погасят керосином. На какие меры пойдут власти ради сдерживания цен на авиабилеты в России?
Погасят керосином. На какие меры пойдут власти ради сдерживания цен на авиабилеты в России?
12 ИЮЛ, 12:25 В Астраханской области создают судостроительный кластер на базе АСПО, «Лотоса» и «Красных Баррикад» В Астраханской области создают судостроительный кластер на базе АСПО, «Лотоса» и «Красных Баррикад»
11 ИЮЛ, 16:42 Тамбовскую область посетили торговые представители России в семи государствах Тамбовскую область посетили торговые представители России в семи государствах
11 ИЮЛ, 12:11 Вологодская ТПП 3 и 4 октября приглашает на Международную конференцию и бизнес-встречу в Венгрии Вологодская ТПП 3 и 4 октября приглашает на Международную конференцию и бизнес-встречу в Венгрии
09 ИЮЛ, 17:43 Леонид Попович: «акцизы выше, цены ниже» Леонид Попович: «акцизы выше, цены ниже»
05 ИЮЛ, 17:21 В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей
Канадский броневик для Зеленского. Киев купит у Оттавы военную технику для восстановления мира в Донбассе
Канадский броневик для Зеленского. Киев купит у Оттавы военную технику для восстановления мира в Донбассе
01 ИЮЛ, 10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter