В Турцию прибыл самолёт с новой партией деталей для С-400

Министерство обороны Турции опубликовало информацию о том, что тринадцатого июля в Турцию на авиабазу Мюртед были доставлены недостающие элементы для российского Зенитного Ракетного Комплекса (ЗРК) С-400.

Отметим, что четвертый российский военный летательный аппарат прибыл в аэропорт в турецкий город Анкара, куда ранее были отправлены первые детали ракет С-400.

На основании этого, состав американских сенаторов настоятельно рекомендовал Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу ввести ограничения в отношении Турции в связи c поставками из России ЗРК С-400, сообщает Россия РТ.