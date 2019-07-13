Малахова назвали врагом Украины

Фамилия российского телеведущего Андрея Малахова указана на официальном украинском сайте «Миротворец» в разделе «Чистилище».

На сайте говорится, что Андрей Малахов участвовал в информационно-пропагандистской провокации России — телемосте между столицей Украины и России, в программе «Надо поговорить», проведенной на канале «Россия 1» Организация «Миротворец» считает, что российский телеведущий совершает осознанные действия против национальной безопасности Украины, украинского народа, человечества в целом. Известно, что портал «Миротворец» размещает на своей странице фамилии российских знаменитостей, посещавших Украину без оповещения украинских властей или ведущие, по мнению журнала пропагандистскую деятельность против Украины, сообщает Лента.ру