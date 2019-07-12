Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти

На официальной странице организации ОАО «Гомельтранснефть Дружба» опубликована информация о досрочном завершении мероприятия по замене некондиционной нефти с большим содержанием органических хлоридов в ведущих трубопроводах Беларуссии. Отметим, что ранее, генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко сообщил, что Белоруссия хочет увеличить тариф на перегон нефти из России до 21,7% в связи с загрязнением белорусского трубопровода «Дружба» нефтью, содержащей органические хлориды, пока не завершится ремонт труб. Ремонт завершен одиннадцатого июля, сообщает Россия РТ.