В сообщении, опубликованном на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины говорится о том, что ЦИК отказалась оформлять регистрацию у семнадцати официальных наблюдателей из России от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В публикации отмечается, что такое решение принято в связи с тем, что на территории Украины действует закон, в котором говорится о том, что граждане Российской Федерации не имеют права быть официальными наблюдателями. Напомним, что двадцать первого июля пройдут выборы в Киевскую Раду, на которых официально зарегистрированы четыреста тридцать шесть наблюдателей со всего мира, кроме Российской Федерации, сообщает Россия РТ.