МИД пообещал выплатить оставшуюся задолженность перед Советом Европы

Заместитель руководителя МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия собирается выплатить оставшуюся задолженность перед Евросоюзом.

На уточняющий вопрос Грушко ответил, что РФ обязательно выплатит задолженность.

Заместитель заявил, что Россия рассчитывает на тесное сотрудничество с Марией Пейчинович-Бурич, назначенной в июне на должность генерального секретаря ЕС.

После того, как были восстановлены полномочия делегации в ПАСЕ, Россия за 2019 год внесла в бюджет Евросоюза около 33 миллионов евро. За РФ осталась задолженность в размере 55 миллионов евро, пишут РИА Новости.