Жизнь рядом с парком снижает тягу к шоколаду, сигаретам и алкоголю

Новое исследование проведенное командой ученых из Плимутского университета показало, что проживание в каком-либо месте с видом на парк или сад может снизить тягу к шоколаду, сигаретам или алкоголю. Также, окружение зелеными насаждениями приводит к тому, что люди испытывают меньше негативных чувств и, следовательно, меньше склонны обращаться за нездоровым угощением.

Исследователи утверждают, что воздействие природы даже в небольших количествах улучшает общее самочувствие человека, что это может помочь понять причины вредных привычек человека и, следовательно, улучшить понимание болезней, вызванных злоупотреблениями, таких как ожирение и диабет.

В своей работе исследователи попросили 149 участников заполнить онлайн-опрос о том, где они жили, и об их удовольствиях. Участники выбирали то, к чему они регулярно испытывали тягу - большинство людей указали на еду (38%) или шоколад (32%). Часто упоминались и вызывающие зависимость кофеин (16%), никотин (5%) и алкоголь (9%).

Среди прочего, исследование измеряло долю зеленых насаждений в окрестностях домов каждого участника, количество зелени, которую они могли видеть из своего дома, их доступ в сад или участок, и как часто они ходили в общественные зеленые зоны, такие как парки.

Результаты показали, что те, кто имел доступ в сад или имел вид из своего дома, по крайней мере, на четверть, состоящий из зеленых насаждений, испытывали тягу реже и с меньшей интенсивностью.

Магистр Плимутского университета Линн Мартин, которая руководила исследованиями, сказала: «Уже давно известно, что пребывание на природе связано с благополучием человека. Но наличие подобной ассоциации с влечением к простому наблюдению за зелеными насаждениями добавляет новое измерение к предыдущим исследованиям».

Исследователи считают, что их работа указывает на необходимость защиты и инвестирования в зеленые насаждения в городах и поселках для улучшения общественного здравоохранения. Также, ученые предлагают провести более масштабные исследования в этой области, пишет DailyMail.