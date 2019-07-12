Трамп заявил о смерти Шварценеггера
12.07.2019 17:17
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Журналист из Соединенных Штатов Америки Хантер Уокер заявил в Twitter, что американский глава Дональд Трамп в ходе саммита в Белом доме объявил, что Арнольд Шварценеггер скончался.
По словам американского президента, он был свидетелем смерти Шварценеггера.
Позже стало известно, что Трамп говорил о своем шоу «Подмастерье», в котором звезда «Терминатора» ушел из-за главы США.
Проверенный источник сообщил, что на самом деле Арнольд Шварценеггер жив, пишет «Газета.ru».
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