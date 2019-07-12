Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Украинский лидер Владимир Зеленский заключил пари с градоначальником Борисом Филатовым.

Мэр Днепра заявил, что если ремонт Нового моста не закончится 14 сентября, ко дню города, он отправится в отставку. Этот мост должен соединить два берега реки Днепр.

Местный «34 телеканал» в пятницу сообщил, что именно президент Украины предложил заключить пари, но мэр не испугался условий и заверил, что мост будет открыт до заявленной даты.

Руководитель Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что уникальный Крымский мост Россия успела возвести за четыре года, в то время как власти Днепра не могут завершить строительство за 25 лет, пишут «Известия».