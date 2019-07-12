В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков полагает, что планируемые поправки в законопроекте «О национальной платежной системе» вряд ли приведут к сворачиванию работы в России международных платежных систем Visa и Mastercard.

Аксаков сообщил, никто не думает уходить, однако правила будут написаны таким образом, чтобы исключить дискриминацию. Он подчеркнул, что не было разговора о запрете, а поправки не предполагают вероятность отключения от системы российских компаний.

Председатель считает, что фирмы, работающие в РФ, обязаны соблюдать законы России, а значит, их внутренний регламент должен составляться согласно российскому законодательству. То есть эти правила, для тех, кто пользуется их услугами, не должны быть дискриминационными. Аксаков отметил, что за нарушение законов РФ организациям будут выписаны приличные штрафы, соответствующие размеру их тарифа, однако это вовсе не значит, что их кто-то выгоняет.

Руководитель комитета по финрынку заявил, что планируется принять закон «Об обеспечении беспрерывности платежей» до конца текущей весенней сессии, сообщает РИА Новости.