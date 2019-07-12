Послы G7 осудили решение Зеленского о люстрации чиновников времен Порошенко

Послы государств «Большой семерки» осудили решение Владимира Зеленского о люстрации политиков времен Петра Порошенко, в частности и самого экс-главу Украины. Об этом говорит заявление, которое они совместно опубликовали в Twitter.

В этом сообщении сказано, что для демократических стран политические перестановки и избирательные изменения являются нормальной практикой, но неизбирательное наложение ограничений на должностных лиц времен Порошенко – это перебор. По мнению послов G7 привлечь к ответственности необходимо только тех политиков, которые виновны в злоупотреблении властью. Также они считают, что сегодняшняя ситуация на Украине не сравнима с «евромайданом».

В четверг Владимир Зеленский обвинил чиновников в бездействии и выступил с предложением о распространении люстрации политиков времен бывшего главы Виктора Януковича, а также всех президентов после 2014 года.

В пятницу этот законопроект был утвержден в Верховной раде и определен как неотложный, сообщает ТАСС.