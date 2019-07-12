Visa и MasterCard уходят из России

По информации газеты «Коммерсантъ» из-за политики Госдумы и Центробанка могут выйти из нашей страны международные платежные системы.

23 июля нижняя палата парламента хочет выдвинуть на обсуждение поправки к законопроекту «О национальной платежной системе», поддерживаемые ЦБ. Этот билль должен наладить карточные платежи в РФ без перерывов. То есть дочерним компаниям РФ международных платежных систем будет запрещено задерживать расчеты по картам банков, находящихся под санкциями.

Если эти поправки будут приняты, то законопроект также коснется таких международных платежных систем как Visa, MasterCard, China Union Pay и JCB.

Visa и MasterCard предоставят право остаться в РФ в роли операторов «зарубежных платежных систем», но по мнению экспертов «Коммерсантъ», вероятнее всего эти компании закроют свои фирмы в России, пишет Интерфакс.