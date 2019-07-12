Раскрыта атмосфера разговора Путина и Зеленского

Официальный представитель лидера РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Песков рассказал, что беседа двух глав по большей части была ознакомительной и обсуждались узкопрактические вопросы.

Отмечается, что первый диалог между Путиным и Зеленским состоялся по инициативе украинской стороны 11 июля, сообщает «Газета.ru».