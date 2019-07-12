В Турцию поступила первая партия российских ЗРК С-400

Турция приняла первую партию компонентов российских ЗРК С-400, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от Минобороны страны. В сообщении говорится, что доставка была произведена на авиабазу Мюртед, расположенной в провинции Анкара.

Напомним, что вопрос о закупке Анкарой С-400 стала поводом для международного скандала – Вашингтон стал требовать, чтобы Турция отказалась от этой сделки и приобрела американские комплексы Patriot. При этом США стали угрожать, что отменят свою сделку по истребителям F-35. Анкара категорически не приняла такие условия.