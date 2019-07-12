Лондонский суд блокировал активы Бориса Минца

Решением Высокого суда Лондона был утвержден приказ, согласно которому вводится налагающий запрет для владельца O1 Group Бориса Минца, а также трех его сыновей отчуждать имущество на сумму в пределах 572 млн долларов. Причем, по всему миру. Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение банка «Траст», подобная мера, по сути, сопоставима с арестом имущества.

Как сообщается, ранее «Траст» подал в суд Британии иск к семье Минца, сумма которого составила 700 млн долларов. Речь идет о сделках, которые были заключены перед санацией банка «ФК Открытие» и «Рост банка». Соистец – «ФК Открытие».