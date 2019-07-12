Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко

Глава Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, содержание которого может отправить экс-главу Украины и его окружение под люстрацию, передает РИА Новости. Речь идет о расширении действующего закона о люстрации, под которое и попадают чиновники, занимавшие высокие должности в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года. В их числе и бывший украинский лидер Петр Порошенко.