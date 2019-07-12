Латвия выразила РФ протест из-за салюта в честь годовщины освобождения Риги от фашистов

Латвийский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ Вадима Васильева, чтобы выразить протест в связи с планами провести тринадцатого октября салют, который будет приурочен к годовщине освобождения Риги от фашистских захватчиков. Как уточняет РИА Новости, послу пояснили, что этот салют Латвия воспринимает как неприемлемую акцию недружественного характера. В частности, на официальном сайте МИД Латвии заявляется о том, что свобода и независимость страны, также, как и Литвы и Эстонии, восстановилась только на сорок пять лет позднее. Что касается Красной армии, то ее вхождение говорило о том, что «советская оккупация возобновилась».