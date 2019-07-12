В Госдуме предложили продлить срок на оплату дорожных штрафов

Срок оплаты штрафа за нарушение ПДД может быть продлен. С такой инициативой выступили депутаты от партии ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым. Так, авторы представленного на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроекта полагают, что 20 дней недостаточно для того, чтобы автовладельцы, нарушившие ПДД, успели оплатить выставленный штраф со скидкой в 50%. Поэтому, согласно вышеназванному документу, данный срок предлагается продлить до 30 дней, пишет ТАСС.