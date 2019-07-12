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В Москву придет теплая погода

12.07.2019 06:29
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В Москву придет теплая погода

В Гидрометцентре России рассказали, когда в Московский регион придет теплая погода. Так, согласно прогнозам специалистов ведомства, в начале следующей неделе дневная температура воздуха прогреется до 20-25 градусов, однако сохранится вероятность выпадения осадков в виде кратковременных дождей, пишет Вечерняя Москва.

При этом в ближайшие дни в столице ожидаются дожди, а дневная температура воздуха не поднимется выше 20 градусов. Тем не менее, в воскресенье 14 июля дожди в Московском регионе прекратятся. Также, специалисты прогрозируют небольшое повышение температуры до 21-22 градусов тепла.

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