ЦБ прогнозирует падение цен на жилье

Центральный банк России опубликовал аналитическую записку «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», подготовленную специалистами регулятора. Согласно данному документу, в случае успешной реализации национального проекта "Жилье и городская среда", цены на недвижимость в России могут показать резкое падение.

Нацпроект "Жилье и городская среда" предполагает, что к 2024 году темпы жилищного строительства увеличатся до 120 млн кв. м в год. При этом спрос на покупку жилья на первичном рынке с использованием ипотеки будет удовлетворен в течение 7-9 лет, пишет газета Известия.