Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО

На официальном сайте Министерства финансов появилась информация о том, что правительство Российской Федерации подписало проект о либерализации ОСАГО, в ближайшее время его внесут в Государственную думу. Законопроект предусматривает расширенные тарифы для разных категорий автомобилей, отмену зависимости мощности транспорта от стоимости ОСАГО и увеличение выплат при ущербе до двух миллионов рублей. В Министерстве финансов пояснили, что в наше время тарифообразование ОСАГО слишком субъективно и чаще всего цена не соответствует индивидуальным условиям водителя, лихачи платят столько же сколько и аккуратные, опытные водители. Напомним, что преобразование ОСАГО началось в январе этого года, когда базовая ставка ОСАГО была увеличена на 20% вверх и вниз от себестоимости автомобиля и нововведения для более объективного приобретения ОСАГО не заканчиваются, сообщает Ведомости.ру