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"Победа" отменила 2%-ный сбор за оплату картой на официальном сайте

11.07.2019 22:08
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"Победа" отменила 2%-ный сбор за оплату картой на официальном сайте

Российская авиакомпания «Победа», входящая в состав авиакомпании «Аэрофлот», отменила налог на билеты и специальные дополнительные услуги при условии безналичного расчета и покупки билета через официальный сайт авиакомпании. Представители компании «Победа» отметили, что при отмене 2%-ного налога у них появится возможность увеличить количество клиентов, покупающих авиабилеты через официальный сайт, а не через брокеров или иные сайты по продаже билетов. Генеральный директор компании Андрей Калмыков также сообщает о том, что на данном этапе развития компании официальным сайтом и мобильным приложением пользуется 72% клиентов, что очень удобно, так как компания видит историю перелетов и может предложить персональные скидки на популярные рейсы. Отмена 2%-ного сбора позволит увеличить количество клиентов, покупающих билеты на официальной странице «Победы» на 10%, сообщает Интерфакс.

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