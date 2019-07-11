"Победа" отменила 2%-ный сбор за оплату картой на официальном сайте

Российская авиакомпания «Победа», входящая в состав авиакомпании «Аэрофлот», отменила налог на билеты и специальные дополнительные услуги при условии безналичного расчета и покупки билета через официальный сайт авиакомпании. Представители компании «Победа» отметили, что при отмене 2%-ного налога у них появится возможность увеличить количество клиентов, покупающих авиабилеты через официальный сайт, а не через брокеров или иные сайты по продаже билетов. Генеральный директор компании Андрей Калмыков также сообщает о том, что на данном этапе развития компании официальным сайтом и мобильным приложением пользуется 72% клиентов, что очень удобно, так как компания видит историю перелетов и может предложить персональные скидки на популярные рейсы. Отмена 2%-ного сбора позволит увеличить количество клиентов, покупающих билеты на официальной странице «Победы» на 10%, сообщает Интерфакс.