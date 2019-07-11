Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

На официальной странице Кремля опубликована информация о состоявшемся телефонном разговоре президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Разговор произошел по инициативе Украины. Представитель Владимира Путина сообщил о том, что между странами заключен договор об обмене военнопленными в Донбассе и теперь данный вопрос будет решаться на уровне экспертов. Также известно, что Владимир Путин поддержал идею о нормандском формате общения. На официальной странице офиса президента Украины сообщается, что одной из главных тем разговора стало освобождение моряков, участвующих в военной провокации в Керченском проливе в прошлом году. Известно, что это был первый разговор президентов, сообщает Коммерсантъ.