Полицейские смогут служить дольше на пять лет

Правительство Российской Федерации предлагает увеличить предельный возраст службы для генерал-лейтенантов полиции, генерал-лейтенантов внутренней службы, генерал-лейтенантов юстиции, генерал-майоров полиции, генерал-майоров внутренней службы или генерал-майоров юстиции. Отныне они будут нести службу до шестидесяти пяти лет. Следовательно, на пять лет дольше обычного. Также законопроект коснулся полковников полиции и их срок службы соответственно тоже увеличивается на пять лет. Если говорить о среднем составе начальников, то есть майоров, и подполковниках, то их максимальный рабочий возраст равен пятидесяти пяти годам, сообщает Российская Газета.